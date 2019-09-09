Киев, , 16:15 — REGNUM На Украине на некоторых АЗС не хватает топлива, сообщило 9 сентября специализированное издание «Oilpoint».

"Дефицит топлива на определённых нефтебазах связан с тем, что Укрзализныця не справляется с увеличением потока грузов. Кроме этого, на ситуацию влияет медленная работа таможни на ключевых станциях, через которые проходят составы с топливом», — отметили в издании.

По данным журналистов, простои составов с топливом достигают 20 дней.

Участники рынка призвали государство увеличить на ключевых станциях количество работников таможни, чтобы ускорить оформление грузов.

«Представители государства на встрече пообещали решать возникшие проблемы и доложить о ситуации высшему руководству страны для обеспечения оперативных мер для разрешения ситуации», — сказано в сообщении.

Помимо проблем с поставками импортного топлива, наблюдаются задержки при отгрузке топлива Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус заявил, что в августе импорт дизельного топлива на Украину снизился вдвое по сравнению с предыдущими месяцами.

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