Киев, 9 сентября 2019, 16:15 — REGNUM На Украине на некоторых АЗС не хватает топлива, сообщило 9 сентября специализированное издание «Oilpoint».
По данным журналистов, простои составов с топливом достигают 20 дней.
Участники рынка призвали государство увеличить на ключевых станциях количество работников таможни, чтобы ускорить оформление грузов.
Помимо проблем с поставками импортного топлива, наблюдаются задержки при отгрузке топлива Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус заявил, что в августе импорт дизельного топлива на Украину снизился вдвое по сравнению с предыдущими месяцами.
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