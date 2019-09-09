Москва, , 15:48 — REGNUM Сентябрь месяц задаёт курс монетарной политики. Так в начале сентября было проведено заседание ЦБ РФ, где принято решение о снижении ключевой ставки до 7%. Поскольку снижение ставки это было ожидаемое событие, то рынки его уже отыграли, и свидетелями существенной волатильности никто не стал, заявила корреспонденту ИА REGNUM специалист аналитического отдела компании «ФинИст» Елена Мороз.

«Но одна ставка не может являться экономическим драйвером, так как доходы населения длительный период падают, тратить особо нечего и экономика в итоге не получит должного ускорения.

Впереди ожидается заседание ЕЦБ, от которого инвесторы ждут, что дополнительно будет объявлено о стимулировании европейской экономики и судьба европейца станет более радужной.

Сейчас макроэкономические показатели, такие как индекс деловой активности, объём производственных активов в Германии, показывают снижение. Также жесткий сценарий английского Brexit тянет единую валюту на юг.

Рублю же сейчас есть на что опереться. Уверенность ему придают нефтяные котировки, которые показывают рост и в начале сентября были размещены ОФЗ с погашением в 2039 году на 20 млрд. руб., а спрос был на 60 млрд руб., то есть спрос есть и достаточно высокий.

Поэтому в настоящее время национальная валюта чувствует себя спокойно. 10 сентября, скорее всего, рубль будет торговаться в диапазоне 64.90−66.20 руб./доллар», — считает эксперт.

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