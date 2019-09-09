Липецк, , 15:47 — REGNUM Администрация Липецкой области и ПАО «Квадра» подписали соглашение о сотрудничестве. Как сообщила пресс-служба администрации, ПАО «Квадра» присоединилось к реализации федерального проекта «Чистый воздух».

Соглашение о взаимодействии подписали врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов и генеральный директор «Квадры» Семён Сазонов. Согласно документу, ПАО «Квадра» до конца 2020 года направит на улучшение экологической обстановки в Липецке порядка 100 млн рублей.

«Мы целенаправленно движемся к улучшению экологии в регионе. Мы объединяем усилия бизнеса, региональной и федеральной властей, чтобы решить поставленные задачи. Уже в ближайшие годы жители должны почувствовать эффект от реализации данного проекта», — заявил Игорь Артамонов.

Федеральный проект «Чистый воздух» реализуется на территории Липецкой области в рамках нацпроекта «Экология». Его главной целью является снижение валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу как минимум на 20% в крупных промышленных центрах страны, в число которых входит Липецк.