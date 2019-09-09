Липецк, 9 сентября 2019, 15:47 — REGNUM Администрация Липецкой области и ПАО «Квадра» подписали соглашение о сотрудничестве. Как сообщила пресс-служба администрации, ПАО «Квадра» присоединилось к реализации федерального проекта «Чистый воздух».
Соглашение о взаимодействии подписали врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов и генеральный директор «Квадры» Семён Сазонов. Согласно документу, ПАО «Квадра» до конца 2020 года направит на улучшение экологической обстановки в Липецке порядка 100 млн рублей.
Федеральный проект «Чистый воздух» реализуется на территории Липецкой области в рамках нацпроекта «Экология». Его главной целью является снижение валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу как минимум на 20% в крупных промышленных центрах страны, в число которых входит Липецк.