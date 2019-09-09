Москва, , 15:45 — REGNUM Всего по результатам первых семи месяцев 2019 года жители Москвы купили 8,2 тыс. новых легковых машин в кузове «хэтчбек», что на 17% меньше, чем год назад. Об этом 9 сентября сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Больше всего среди хэтчбеков в Москве пользуется популярностью модель KIA Rio X-Line. Ее предпочли приобрести 2531 столичный автолюбитель, что на 37% меньше прошлогоднего уровня. Более чем в два раза уступает лидеру Renault Sandero. Эту модель французской марки за семь месяцев купили 1140 москвичей. Это на 3% меньше, чем в 2018 году. Замыкает тройку лидеров KIA Ceed — 774 единицы (-37%).

Четвёртое и пятое места занимают Ford Focus (448 ед.) и KIA Picanto (407 ед.).

В топ-10 популярных в Москве хэтчбеков также вошли: Smart ForTwo (402 ед.), Lada XRAY (401 ед.), BMW 1-Series (303 ед.), MINI Mini (261 ед.) и Mercedes-Benz A-Class (256 ед.).

Напомним, по итогам первых семи месяцев 2019 года на автомобильном рынке Москвы было реализовано 34,5 тыс. новых седанов. Это на 6% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Лидируют в этом сегменте столичного авторынка немецкие седаны Volkswagen Polo.

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