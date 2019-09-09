Калуга, , 15:48 — REGNUM В Калужской области четвёртый месяц активно действует Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. Он создан в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» и вошел в состав «Агентства развития бизнеса». Об этом 9 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве сельского хозяйства.

По информации ведомства, в новом Центре компетенций фермеры и сельскохозяйственные организации смогли не только проконсультироваться по вопросам финансирования, но и получить помощь в подготовке документов на участие в программах господдержки. Так, специалистами Центра уже привлечено 10 кредитов и займов для сельскохозяйственных организаций и фермеров на сумму более 174 млн рублей, разработано 37 бизнес-планов и 24 проекта для получения гранта «Агростартап». Также зарегистрировано шесть кооперативов и семь крестьянских (фермерских) хозяйств, оказано более 500 консультаций по актуальным вопросам ведения бизнеса на селе.

«Необходимость возникновения Центра компетенций обусловлена существованием у небольших хозяйств ряда барьеров при ведении своей деятельности и сбыте полученной продукции на крупные перерабатывающие предприятия», — считает глава калужских аграриев Леонид Громов.