Москва, , 15:18 — REGNUM Товарооборот между Россией и Китаем демонстрирует устойчивый рост с 2016 года. В 2018 году взаимная торговля двух держав подросла на 27% к 2017 году и уже превысила $107 млрд. На фоне торговых воин и экономического протекционизма со стороны США у двух стран открываются радужные перспективы сотрудничества, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Во-первых, на фоне подорожавшей нефти (по сравнению с 2015—2016 гг.) оценка российского экспорта в Китай постоянно растет. На исходе 2019 года запланирован ввод газопровода «Сила Сибири». Можно предположить, что в 2024 году, когда в полную мощность заработает газопровод, выручка российской стороны может взлететь еще как минимум на 70%.

Важно отметить, что уже несколько лет активно развивается сотрудничество между малыми и средними предприятиями обеих стран, сотрудничество в области обороны, космических исследований, авиатехнологий. В этом случае отметка в $220−250 млрд будет беспрепятственно пробита.

Америка имеет шансы значительно сократить присутствие на китайском продовольственном рынке. Российские товары (а все они без ГМО), зерновые культуры нашего Черноземья и не только с лёгкостью найдут путь к сердцу и желудку китайских потребителей.

На фоне того, что на глазах Россия становится мировой сельскохозяйственной державой, будет трудно дать точную оценку нашего продовольственного экспорта в Китай — это сотни миллиардов долларов и даже больше.

Конечно, высокие цены на нефть и газ всегда будут подыгрывать внешнеторговому балансу России. Важно помнить, что точка роста любой экономики — это создание и продажи товаров и услуг с высокой добавленной стоимостью.

У России и Китая, по сути, есть шансы усилиться в этом стратегическом направлении», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, товарооборот между Россией и КНР с начала 2019 года увеличился на 4,5%.

Читайте также: Товарооборот между Россией и Китаем увеличился с начала года на 4,5%