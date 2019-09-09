Москва, , 15:07 — REGNUM Тема поставки газа, имея ввиду возможность использования ресурсов Иркутской области и Красноярского края, неоднократно обсуждалась и с Газпромом, и с китайской стороной. Об этом сегодня, 9 сентября, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Газпрома Алексеем Миллером, сообщается на сайте Кремля.

Подробнее: Миллер: «Сила Сибири» даст газ в Китай 1 декабря

Путин попросил Миллера посмотреть ещё раз на запасы Ямала, чтобы собрать необходимые запасы для этих поставок по западному маршруту на Китай через Монголию.

«Маршрут непростой, но предварительное рассмотрение этого вопроса показало, что он вполне реалистичный, и китайские партнеры к этому склоняются. Прошу этот вопрос изучить и доложить», — дал поручение главе Газпрома президент.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что поставка газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» начнется 1 декабря 2019.

Читайте также: Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%