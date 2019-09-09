Москва, , 15:15 — REGNUM В рейтинге крупнейших автомобильных рынков Европы Россия в августе 2019 года заняла второе место. Об этом 9 сентября сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По информации национальных ассоциаций автопроизводителей Европы, первое место по реализации новых машин в августе заняла Германия. Здесь было куплено 313 748 автомобилей, что на 0,8% меньше уровня 2018 года.

После России третью строчку рейтинга занимает Франция, где в августе было продано 129 259 новых авто (-14,1%).

Четвёртое и пятое места занимают соответственно Великобритания (92 573 ед.) и Италия (88 939 ед.).

Напомним, самой популярной моделью российского авторынка по итогам августа 2019 года стала отечественная Lada Granta. За месяц в России было куплено 11 132 Lada Granta. Это на целых 60% больше, чем за август 2018 года.

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