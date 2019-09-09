Ашхабад, , 15:03 — REGNUM В ходе торгов на товарно-сырьевой бирже Туркмении за неделю заключено только семь сделок на общую сумму $13 млн 134 тысячи (866,8 млн рублей), — пишет «Turkmenistan.ru».

Участие в торгах приняли бизнесмены из России, Афганистана и Объединенных Арабских Эмиратов, а также туркменские коммерсанты.

Иностранные предприниматели проявили интерес к произведенным на предприятиях Туркмении сжиженному газу, бензину и карбамиду. А местные бизнесмены приобрели гранулят и агломерат полипропиленовой пленки.