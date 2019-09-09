Бишкек, 9 сентября 2019, 15:01 — REGNUM Сумма государственного долга Киргизии достигла $4 млрд 454 млн (293 млрд 955 млн рублей). Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов республики.
Из этой суммы большую часть составляет внешний долг страны — $3 млрд 767,5 млн (248 млрд 647 млн рублей). Государственный внутренний долг складывается на уровне $686,5 млн (45 млрд 307 млн рублей).
На выплаты по внешнедолговым обязательствам в январе — августе 2019 года из республиканского бюджета Киргизии выделено 8 млрд 398,5 млн сомов (7 млрд 935 млн рублей).
Обслуживание государственного внутреннего долга обошлось киргизстанской казне в 7 млрд 805,5 млн сомов (около 7 млрд 375 млн рублей).