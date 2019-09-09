История вопроса

Информация о динамике долговых обязательств Киргизии перед внешними кредиторами. Проблема значительного внешнего долга страны является одной из ключевых и может оказывать непосредственное влияние на степень самостоятельности руководства республики в принятии стратегических решений.

Внешний долг Киргизии составляет около 3,8 млрд долларов или 50% ВВП. Каждый житель страны в среднем должен по 708 долларов. По данным на середину 2019 года больше всего Киргизия должна была Китаю.

Обслуживание долга оказывает значительную нагрузку на бюджет страны – на эти выплаты уходит около 20% доходов страны. При этом объемы платежей растут – в 2018 году на обслуживание долга ушло 20,6 млрд сомов, в 2021 году эту сумму планируется увеличить до 36,5 млрд.

В перспективе, страна столкнется с проблемой погашения основного тела долга – пик выплат должен прийтись на вторую половину 2020 годов. Проблемы, связанные с погашением долгов могут стать причиной или серьезных конфликтов или значительных уступок зарубежным кредиторам.

Несмотря на это Киргизия продолжает брать новые кредиты.

