Нур-Султан, , 15:00 — REGNUM Доля электронной торговли в Казахстане к 2025 году составит 5% от общего объема розничной торговли. Об этом 9 сентября сообщает агентство «КазТАГ» со ссылкой на министра торговли и интеграции республики Бахыта Султанова.

По его словам, правительство приняло дорожную карту по развитию электронной коммерции на 2019−2025 годы. Министр отметил, что большое внимание ведомство планирует уделить разъяснению преимуществ электронной торговли из-за недоверия пользователей.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых шести месяцев 2019 года объем розничной торговли в Казахстане составил 4,994 трлн тенге ($13 млрд), что на 5,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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