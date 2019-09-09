Бишкек, , 14:59 — REGNUM Европейский банк реконструкции и развития намерен предоставить правительству Киргизии кредит в размере €4 млн (291,5 млн рублей) на второй этап проекта по реабилитации системы водоснабжения и канализации в городе Джалал-Абад. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Этот займ Киргизия получит на 15 лет, с процентной ставкой «Euribor + 1%» — с учетом плавающей ставки. Отмечается, что льготный период по кредиту составит три года.

Также Европейский банк реконструкции и развития намерен предоставить €1 млн 150 тысяч (83,8 млн рублей) в качестве гранта.

Помимо этого €4 млн 125 тысяч (300,6 млн рублей) в виде гранта планирует выдать киргизстанским властям спецфонд акционеров Европейского банка реконструкции и развития.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время долг Киргизии по ранее полученным у Европейского банка реконструкции и развития кредитам составляет $48 млн 550 тысяч (3,2 млрд рублей) или 1,3% от общей суммы внешнего долга республики.