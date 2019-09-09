Москва, , 14:56 — REGNUM Самый крупный проект 2019 года — это строительство газопровода «Сила Сибири». 1 декабря 2019 года газ, безусловно, будет подан из России в Китай, заявил сегодня, 9 сентября, глава Газпрома Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

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По словам Миллера, это будет историческое событие, потому что начнутся поставки от самого крупного экспортера газа в мире, самому крупному импортеру. За 30 лет на китайский рынок будет поставлен 1 трлн кубометров газа.

«Китайский рынок является самым динамичным, самым быстрорастущим в мире.

Газпром и китайские партнеры изучает возможности поставки газа в Китай по другим маршрутам — по западному маршруту и по дальневосточному маршруту с Сахалина», — отметил Миллер.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер Госсовета Китайской Народной Республики Хань Чжэн в ходе встречи с главой Газпрома Алексеем Миллером предложил наращивать поставки природного газа из России в КНР.

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