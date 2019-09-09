Душанбе, , 14:55 — REGNUM Второй агрегат Рогунской ГЭС запущен сегодня, 9 сентября, в торжественной обстановке. Старт очередной установке дал президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

«Таким образом, 9 сентября 2019 года в истории государственности независимого Таджикистана произошло еще одно важное судьбоносное событие, и был сделан твердый шаг на пути достижения полной энергетической независимости», — подчёркивает госинформагентство «Ховар».

В церемония транслировалась всеми государственными теле‑ и радиоканалами страны в прямом эфире. Запуск второго энергогенератора приурочен к празднованию Дня независимости Таджикистана, который в стране отмечают 9 сентября.

Напомним, что наблюдатели называют Рогунскую ГЭС имиджевым проектом Эмомали Рахмона: 29 октября 2016 года он, лично управляя бульдозером, перекрывал русло реки, обозначая тем самым старт строительства плотины. Также первый агрегат электростанции был запущен 16 ноября 2018 года — в этот день в стране отмечается праздник День президента.

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Согласно проекту, Рогунская электростанция станет мощнейшей ГЭС на реке Вахш. Всего будет установлено шесть агрегатов мощностью по 600 мегаватт каждый.

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