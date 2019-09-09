Магас, , 14:46 — REGNUM В столице Ингушетии состоялась первая протокольная встреча вновь избранного главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова с руководителем Министерства по делам Северного Кавказа Сергеем Чеботаревым. На ней были обсуждены вопросы социально-экономического развития республики и реализации мероприятий в рамках госпрограммы развития СКФО до 2025 года, сообщили ИА REGNUM 9 сентября в пресс-службе главы субъекта.

Особое внимание было уделено на встрече проектам, которые в настоящее время считаются уже осуществленными, но по факту простаивают. Отчет о том, что они успешно реализованы, по словам Калиматова, является лукавством.

«У нас есть ряд пока нереализованных проектов. Говоря об их успешном вводе в эксплуатацию, мы слукавим. Ситуация может повториться, и они будут простаивать, поэтому я убежден, и представители минфина и минэкономразвития РИ со мной согласны: необходимо заняться именно проблемными объектами», — цитирует Калиматова его пресс-служба.

По итогам встречи было решено предметно обсудить эту тему на встрече нового главы Ингушетии с Сергеем Чеботаревым в Москве.