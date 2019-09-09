Ташкент, , 14:46 — REGNUM Иностранным инвесторам в Узбекистане разрешили приобретать до 5% акций коммерческих банков без предварительного согласования с Центральным банком республики, сообщили 9 сентября в агентстве по развитию рынка и капитала.

Узбекистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что новые правила прописаны в постановлении правительства Узбекистана, которое вносит изменения и дополнения в положение о прохождении субъектами предпринимательства разрешительных процедур в банковской сфере.

Планируется, что нововведения улучшат инвестиционный климат в республике, а также устранят бюрократические ограничения. Потенциальный объем инвестиций в банковскую сферу оценивается в 5 трлн сумов ($533 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа коммерческие банки Узбекистана начали продажи иностранной валюты в наличной форме через обменные пункты. Мера направлена на дальнейшую либерализацию валютного рынка.

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