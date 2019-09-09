Москва, , 14:44 — REGNUM Привлекательность гарантированного пенсионного продукта для граждан пока вызывает вопросы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 сентября заявил аналитик Иволга Капитал Илья Григорьев.

Минфин заявил о том, что разработал новую систему пенсионных накоплений. Так, ведомство отказалось от идеи индивидуального пенсионного капитала, а вместо этого разработало «гарантированный пенсионный продукт». В частности, граждане будут самостоятельно присоединяться к системе пенсионных накоплений, однако государство будет гарантировать им сохранность средств. По словам Григорьева, такие идеи направлены на то, чтобы институционализировать работу с накопительной частью, так как сегодня очевидна необходимость инвестиционного пенсионного инструмента.

«Госучреждения уже не готовы брать лишнюю ответственность за распоряжение такими деньгами, и главная идея сейчас — выработать механизмы для самостоятельного формирования пенсии вне бюджетных фондов», — считает Григорьев.

Однако, подчеркивает он, граждане РФ сегодня все еще не доверяют негосударственным пенсионным фондам или другим структурам свои пенсионные накопления.

«У россиян пока отсутствует доверие к финансовым институтам с точки зрения формирования пенсии по старости. Даже если крупные и надежные банки предлагают через свои НПФ конкурентоспособные пенсионные продукты, граждане неохотно открывают пенсионные счета», — отмечает Григорьев.

Такая инициатива Минфина призвана оставить регулирующую и контролирующую роль государства, но при этом наделить финансовые институты правом распоряжаться средствами. Однако Григорьев не уверен, что граждане готовы к таким нововведениям.

«Предполагается, что доверие должно вырасти за счет унификации и государственных гарантий с помощью предложенного инструмента. Но говорить об успехе такого подхода еще рано: есть риск еще более сильной зарегулированности действий НПФ, а привлекательность для граждан не очень ясна», — отмечает Григорьев.