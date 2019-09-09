Калининград, , 14:40 — REGNUM Специалисты «Интер РАО — Инжиниринг» готовят Приморскую ТЭС (Калининградская область) к проведению масштабных пуско-наладочных работ на основном оборудовании, сообщила пресс-служба Уральского турбинного завода на странице в Facebook.

Как следует из сообщения, в настоящее время на объекте выполнены мероприятия третьего этапа технических условий на технологическое присоединение станции к электрическим сетям АО «Янтарьэнерго».

На электростанции установлены турбины Уральского турбинного завода. Открытое распределительное устройство 110 кВ станции включено в транзит электроэнергии по двум из трех высоковольных линий 110 кВ, предусмотренных проектом.

Сегодня в главном корпусе ТЭС продолжаются строительно-монтажные работы, ведутся общестроительные и монтажные работы во вспомогательных зданиях и сооружениях.

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