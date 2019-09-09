Москва, 9 сентября 2019, 14:32 — REGNUM Московские власти решили подчеркнуть своеобразие и особый старомосковский колорит окрестностей Чистых прудов, установив здесь уникальные фонари. В тихих и уютных переулках этого района находятся сразу несколько знаменитых театров: «Современник», Et Cetera, Театр и школа Олега Табакова, Детский музыкальный театр «Экспромт».
Для улиц и переулков в районе «Табакерки» были изготовлены совершенно уникальные фонари, не похожие на обычные для столицы «мачты городского освещения». Во-первых, они намного ниже — их «рост» составляет всего пять метров против стандартных семи. Кроме того, эти фонари отличает особая тщательность проработки деталей — их узоры, бороздки и канавки доводились мастерами вручную.
В светильниках из алюминиевого сплава использованы энергосберегающие и надежные светодиодные элементы. Светильники выполнены без стеклянных деталей, защищены от вандализма, им не страшны снег и дождь. Кроме того, их легко обслуживать
В настоящее время «театральные» фонари устанавливаются в Большом и Малом Харитоньевских, Большом и Малом Козловских переулках, переулке Огородная Слобода, на улицах Чаплыгина и Жуковского. Половина из них уже заняла свои места, а всего Департамент капитального ремонта города Москвы планирует разместить в этом районе 180 фонарей.
Впрочем, отметили в пресс-службе ведомства, конструктивные и декоративные особенности позволяют фонарям удачно вписываться как в старинные, так и в современные уличные пространства.