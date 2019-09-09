Сеул, , 14:35 — REGNUM Представители Британского Института Стандартов (BSI) совместно с Korea Land and Housing Corporation (LH) подписали меморандум о взаимопонимании. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей корпорации.

По их словам, подписание документа состоялось 5 сентября во время выставки World Smart City Expo, прошедшей в выставочном комплексе KINTEX города Сеула.

Известно, что представители двух сторон договорились о партнерстве и сотрудничестве в сфере умных городов.

С 2014 года Британский Институт Стандартов разрабатывает стандарты умных городов, которые в настоящее время являются универсальными.