Петропавловск-Камчатский, 9 сентября 2019, 14:25 — REGNUM Новую геотермальную скважину Мутновской геотермальной электростанции ввели в эксплуатацию специалисты компании «Геотерм». Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба РусГидро.
Работа над проектом продолжалась с 2018 года. За это время были проведены геологические исследования и выполнено бурение скважины на глубину 2000 метров. В результате мощность Мутновской ГеоЭС увеличилась на на 3 МВт.
«На Мутновском месторождении планируется пробурить еще несколько скважин. Выполнение этой ресурсной программы позволит обеспечить бесперебойную работу Мутновских ГеоЭС в соответствии с установленными мощностями», — сообщил исполнительный директор компании «Геотерм» Алексей Любин.
Мутновская ГеоЭС — крупнейшая геотермальная электростанция России. Расположена в Елизовском районе Камчатского края. Выработка электроэнергии на станции производится за счет использования геотермального пара. Сегодня в в технологическом цикле участвует 15 скважин, отвечающих всем необходимым для производства электроэнергии параметрам.