Петропавловск-Камчатский, , 14:25 — REGNUM Новую геотермальную скважину Мутновской геотермальной электростанции ввели в эксплуатацию специалисты компании «Геотерм». Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба РусГидро.

Работа над проектом продолжалась с 2018 года. За это время были проведены геологические исследования и выполнено бурение скважины на глубину 2000 метров. В результате мощность Мутновской ГеоЭС увеличилась на на 3 МВт.

«На Мутновском месторождении планируется пробурить еще несколько скважин. Выполнение этой ресурсной программы позволит обеспечить бесперебойную работу Мутновских ГеоЭС в соответствии с установленными мощностями», — сообщил исполнительный директор компании «Геотерм» Алексей Любин.

Мутновская ГеоЭС — крупнейшая геотермальная электростанция России. Расположена в Елизовском районе Камчатского края. Выработка электроэнергии на станции производится за счет использования геотермального пара. Сегодня в в технологическом цикле участвует 15 скважин, отвечающих всем необходимым для производства электроэнергии параметрам.