Гонконг, Китай, , 14:25 — REGNUM Рекордное снижение потока туристов в Гонконг, вызванное длительными акциями протеста, отметил секретарь по финансовым вопросам Гонконга Пол Чан 9 сентября в своем блоге, передает Bloomberg.

По его словам, количество желающих отдохнуть здесь в августе сократилось на 40% процентов. Это максимальный отток туристов с мая 2003 года, когда из-за вспышки атипичной пневмонии он рухнул на 70%.

Пол Чан с сожалением отмечает, что ситуация, скорее всего, не изменится в лучшую сторону в ближайшем будущем.

Напомним, протесты в Гонконге начались в июне этого года из-за предложенного местным правительством законопроекта об экстрадиции. Он разрешает отправлять осужденных на материковый Китай. Протестующие уверены, что это будет использоваться в борьбе с политической оппозицией.