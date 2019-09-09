Киев, 9 сентября 2019, 14:19 — REGNUM Украинская газотранспортная система (ГТС) готова к отопительному сезону на 85%, сообщили 9 сентября в пресс-службе компании «Укртрансгаз».
В компании отметили, что отопительный сезон 2019−2020 годов может быть осложнён остановкой российского газа по территории Украины.
Напомним, срок действия договора между компаниями «Газпром» и «Нафтогаз» истекает 31 декабря 2019 года.
Как сообщало агентство Bloomberg, 19 сентября могут состояться переговоры с участием министров энергетики России, Украины, а также Евросоюза касательно продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
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