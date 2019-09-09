Киев, , 14:19 — REGNUM Украинская газотранспортная система (ГТС) готова к отопительному сезону на 85%, сообщили 9 сентября в пресс-службе компании «Укртрансгаз».

В компании отметили, что отопительный сезон 2019−2020 годов может быть осложнён остановкой российского газа по территории Украины.

«К началу нового отопительного сезона осталось еще 1,5 месяца. Его прохождение может осложниться полной остановкой «Газпромом» транзита газа по территории Украины с 1 января 2020 года», — сказано в заявлении.

Напомним, срок действия договора между компаниями «Газпром» и «Нафтогаз» истекает 31 декабря 2019 года.

Как сообщало агентство Bloomberg, 19 сентября могут состояться переговоры с участием министров энергетики России, Украины, а также Евросоюза касательно продолжения транзита российского газа через территорию Украины.

Читайте также: Назначена дата встречи представителей РФ, ЕС и Украины по газу