Самара, , 14:12 — REGNUM 93% многоквартирных домов в Самарской области готовы к отопительному сезону. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению чиновников, в Самарской области всего 21 тысяча 532 многоквартирных дома. По состоянию на 5 сентября, к зиме готово 93 процента от общего числа.

Летом в них были проведены ремонтные работы крыш, окон, дверей и систем отопления.

По словам руководителя государственной жилищной инспекции (ГЖИ) Самарской области Виктории Катковой, в случае, если управляющие компании не проведут ряд мероприятий по подготовке к отопительному сезону, то это будет служить основанием для привлечения их к административной ответственности.

«Работа предстоит очень большая, со стороны ГЖИ как надзорного органа, и мы её будем, безусловно, проводить», — сообщила она на пресс-конференции на тему «Готовность многоквартирных домов к отопительному сезону».

По словам чиновников, паспорта готовности домов, должны быть размещены в системе электронного ЖКХ к 15 сентября 2019 года.