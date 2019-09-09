Нур-Султан, 9 сентября 2019, 13:54 — REGNUM Офис Национального банка Казахстана будет перенесен из Алма-Аты в Нур-Султан к 30-летию независимости республики. Об этом заявил глава финансового регулятора Ерболат Досаев, сообщает 9 сентября агентство «Казинформ».
"По мере готовности мы в следующем году, наверное, переедем в нашу столицу», — сказал глава Нацбанка. Досаев напомнил, что реорганизация Нацбанка подразумевает выделение из его структуры Агентства по регулированию и развитию финансового рынка. Новая структура останется в Алма-Ате.
Глава Национального банка выразил уверенность, что после переезда финрегулятора Алма-Ата не потеряет статус финансового центра.
Напомним, 3 сентября в Алма-Ате прошла конференция национальной палаты предпринимателей «Атамекен». Во время мероприятия эксперты выразили опасение, что вслед за Национальным банком в Нур-Султан переедут офисы коммерческих и международных банков.
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