Нур-Султан, , 13:54 — REGNUM Офис Национального банка Казахстана будет перенесен из Алма-Аты в Нур-Султан к 30-летию независимости республики. Об этом заявил глава финансового регулятора Ерболат Досаев, сообщает 9 сентября агентство «Казинформ».

"По мере готовности мы в следующем году, наверное, переедем в нашу столицу», — сказал глава Нацбанка. Досаев напомнил, что реорганизация Нацбанка подразумевает выделение из его структуры Агентства по регулированию и развитию финансового рынка. Новая структура останется в Алма-Ате.

Глава Национального банка выразил уверенность, что после переезда финрегулятора Алма-Ата не потеряет статус финансового центра.

Напомним, 3 сентября в Алма-Ате прошла конференция национальной палаты предпринимателей «Атамекен». Во время мероприятия эксперты выразили опасение, что вслед за Национальным банком в Нур-Султан переедут офисы коммерческих и международных банков.

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