Джакарта, , 13:52 — REGNUM Южнокорейская компания Doosan Heavy Industries & Construction поставит в Индонезию оборудование для теплоэлектростанции. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, стоимость контракта, подписанного с представителями индонезийской компании PT. PLN, составила 120 млрд вон (~$100,65 млн).

Известно, что теплоэлектростанция Palu-3 будет построена в 2500 км к северо-востоку от Джакарты, в районе Синду острова Сулавеси. Общая мощность электростанции, строительство которой завершится к 2023 году, составит 110 МВт (2×55МВт).

В текущем году представители южнокорейской компании также подписали контракт суммой 1,6 трлн вон (~$1,34 млрд) на поставку оборудования для электростанции Ява (Jawa).