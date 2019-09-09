Киев, 9 сентября 2019, 13:38 — REGNUM В сентябре правительство Украины снизит стоимость газа для населения на $4,5 за 1000 кубометров. Об этом 9 сентября заявил представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус.
По данным минфина, в августе 2019 года газораспределительные компании Украины продавали газ населению по цене от 6093 до 6789 грн (до 270 долл) за 1000 м³.
Он так же выразил надежду, что с 1 октября на Украине снизят стоимость электроэнергии для небытовых потребителей.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство не должно вмешиваться административными решениями в ценообразование, в том числе, на энергоносители. По словам премьера, когда «политик начинает вмешиваться в цену, это приводит к неэффективности, коррупции и популизму». Он сообщил, что государство должно помочь части граждан, которые не могут заплатить рыночную цену на энергоносители.