Киев, , 13:38 — REGNUM В сентябре правительство Украины снизит стоимость газа для населения на $4,5 за 1000 кубометров. Об этом 9 сентября заявил представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус.

По данным минфина, в августе 2019 года газораспределительные компании Украины продавали газ населению по цене от 6093 до 6789 грн (до 270 долл) за 1000 м³.

«Сегодня поднимался вопрос тарифов, в частности тарифов на газ. Согласно последней информации, в сентябре цена газа для населения будет снижена приблизительно на 115 грн. за 1000 кубометров. Таким образом за последние пять месяцев снижение цен на газ для населения составляет около 30%. Такая работа идет не только накануне выборов, но и после выборов. В этом сентябре газ для населения будет дешевле, чем он был в сентябре прошлого года», — добавил Герус.

Он так же выразил надежду, что с 1 октября на Украине снизят стоимость электроэнергии для небытовых потребителей.

«Кроме того, сейчас идет работа по снижению тарифов для небытовых потребителей. Есть шансы, что с 1 октября тариф на электроэнергию для небытовых потребителей будет дополнительно снижен на 10 коп. С 1 сентября снижение произошло на 20 коп. Нужно работать и не снижать темпы. У нас есть законопроект, который прошел рассмотрение в комитете, он стоит первым на вторник. Надеюсь, мы его проголосуем», — сказал Герус.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство не должно вмешиваться административными решениями в ценообразование, в том числе, на энергоносители. По словам премьера, когда «политик начинает вмешиваться в цену, это приводит к неэффективности, коррупции и популизму». Он сообщил, что государство должно помочь части граждан, которые не могут заплатить рыночную цену на энергоносители.