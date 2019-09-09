Сеул, , 13:31 — REGNUM Объем выплаченных в Южной Корее пособий по безработице превысил отметку в 700 млрд вон (~$587,8 млн). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства труда.

Согласно опубликованным данным, в августе текущего года объем выплат по безработице составил 725,6 млрд вон (~$609,3 млн), что на 17,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что в июле 2019 года в стране зафиксировали рекордно высокий объем выплат по безработице (758,9 млрд вон, ~$637,2 млн).

В период с января по август текущего года в стране в общей сложности выплатили пособия по безработицы на общую сумму 5,54 трлн вон (~$4,64 млрд).