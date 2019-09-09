Эдинбург, Великобритания, , 14:28 — REGNUM Крупнейший авиаперевозчик Шотландии, компания Loganair объявила 9 сентября об открытии шести новых маршрутов в следующем, 2020 году, включая рейсы в Уэльс, Норвегию и Нормандские острова. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на размещенную на странице компании в Twitter информацию.

В сообщении говорится, что с 2020 года шотландская авиакомпания предложит новый ежедневный авиарейс Глазго — Кардифф, а также рейсы из Абердина в Хеугесунн, Норвегию, в Восточный Мидленд и Брюссель. Рейсы в Брюссель будут выполняться по «оптимизированному расписанию через Ньюкасл».

Джонатан Хинклз, управляющий директор Loganair, сказал: «Эти новые маршруты еще больше расширяют охват (рынка) авиакомпании как в Великобритании, так и в Северной Европе».

Ожидается, что все авиарейсы будут выполняться самолетами Embraer 145 или 135.