Рим, , 13:21 — REGNUM Пенсионная реформа, проведенная в Италии в 2018—2019 году, является вредной для страны, заявил в понедельник, 9 сентября, один из лидеров Демократической партии Италии, экс-министр экономики Пьер Карло Падоан, передает Rai3.

Реформу, предполагающую снижение пенсионного возраста по «формуле 100» (для выхода на пенсию сумма возраста и стажа должна составлять не менее 100) должна быть заменена другими мерами, считает Падоан.

Как сообщалось ранее, пенсионная реформа в Италии, утвержденная по инициативе «Лиге» Маттео Сальвини, вступила в силу в феврале 2019 года.

По новым правилам, на пенсию можно выйти не в 67, а в 62 года, при наличии 38 лет стажа (сумма возраста и стажа должна составлять не менее 100).

Рассматривается версия, что новое либерал-популистское правительство страны отменит реформу, хотя лидеры правительства публично пообещали этого не делать.