Чебоксары, , 13:20 — REGNUM В столице Чувашии к административной ответственности привлекли заместителя главы администрации Чебоксар за несвоевременную оплату обязательств по муниципальному контракту, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

В ходе проверки установлено, что в 2018 году мэрией Чебоксар в лице МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции» заключён контракт на строительского детского сада, в апреле 2019 года был подписан акт о приёмке выполненных работ.

«Оплата учреждением произведена с нарушением 30-дневного срока. По факту нарушения сроков оплаты работ в отношении заместителя главы администрации города Чебоксары прокуратурой города возбуждено дело об административном правонарушении», — говорят в надзорном ведомстве.

Дело заведено по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ «Нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В прокуратуре отмечают, что решением УФАС виновное лицо оштрафовано на 30 тыс. рублей, постановление антимонопольного ведомства не вступил в законную силу. Кроме того, в адрес сити-менеджера внесено представление об устранении нарушений.

Отметим, что в августе 2019 года УФАС также выдало администрации Чебоксар предупреждение в связи с передачей полномочий заказчика по проектированию социальных объектов коммерческим организациям, что может привести к ограничению конкуренции. По данным антимонопольного ведомства, оно может быть выражено при составлении проектно-сметной документации в части поставки строительных материалов.