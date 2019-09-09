Эр-Рияд, , 12:57 — REGNUM Министры энергетики Саудовской Аравии и России обсудят вопросы двухстороннего сотрудничества. Встречу с министром энергетики России Александром Новаком новый глава министерства энергетики Саудовской Аравии, сын короля Сальмана бен Абдель Азиз Аль Сауда, принц Абдель Азиз бен Сальман планирует провести 10 сентября. Об этом сегодня, 9 сентября, заявил новый саудовский министр энергетики.

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«Мы встретимся с ним завтра и обсудим все вопросы нашего двухстороннего сотрудничества», — приводит ТАСС Абдель Азиз бен Сальмана.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 8 сентября, новым министром энергетики Саудовской Аравии стал сын короля Сальмана бен Абдель Азиз Аль Сауда принц Абдель Азиз бен Сальман, который в течение 12 лет являлся помощником министра нефти. На новом посту он сменил отправленного в отставку Халеда бен Абдель Азиз аль-Фалеха.

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