Уфа, , 13:00 — REGNUM Более 1,8 млн человек планируется привить от гриппа в Башкирии в 2019 году. Об этом сообщил и.о. министра здравоохранения республики Максим Забелин на еженедельном оперативном совещании в республиканском правительстве, передает 9 сентября пресс-служба правительства Башкирии.

По его словам, в текущем году планируется привить 1,4 млн взрослых и 418 тысяч детей, что составит порядка 45% населения республики. В первую очередь будут привиты дети, и граждане, находящиеся в группе риска. Это жители Башкирии старше 60 лет, которые страдают бронхолегочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями и имеют нарушения обменного и иммунологического статуса. Кроме этого будут вакцинироваться социально значимые категории граждан — работники образования, здравоохранения и другие.

«Вакцина хорошая, с учетом всех вероятных прогнозируемых штаммов эпидемического сезона, побочных реакций у нее нет», — сказал Максим Забелин.

Напомним, что 4 сентября в России началась прививочная кампания против гриппа, которая проходит в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

Вакцина поступает в Башкирию за счет средств федерального бюджета.