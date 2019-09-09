Москва, , 12:53 — REGNUM Правительственный законопроект, устанавливающий льготную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) на ввоз в РФ самолётов и вертолётов, комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять во втором, решающем чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 9 сентября.

Речь идёт о самолётах и вертолётах, которые ввезены в РФ и зарегистрированы в госреестре гражданских воздушных судов. Правительство предлагает установить нулевую ставку НДС в отношении ввоза таких судов, что, отмечают авторы инициативы, будет стимулировать развитие и модернизацию гражданской авиации.

Депутаты профильного комитета поддержали предложение правительства. Так, как напомнила глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), сегодня подобный порядок уже действует в отношении морских судов, которые также зарегистрированы в госреестре.

Законопроект также устанавливает льготную ставку НДС на ввоз авиадвигателей и запчастей, используемых для ремонта и модернизации гражданских самолётов. Как и в случае с воздушными судами, ставка налога будет нулевой.