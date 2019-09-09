Хошимин, Вьетнам, , 12:47 — REGNUM Представители Hotel Shilla приняли участие в международной туристической выставке International Travel Expo Ho Chi Minh City. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, выставка прошла в выставочном комплексе Хошимина Saigon Exhibition & Convention Center в период с 5 по 7 сентября.

Известно, что в крупнейшей международной туристической выставкой стран Меконга приняли участие около 40 тыс. посетителей, включая представителей туристических агенств из Юго-Восточной Азии и Китая.

В рамках выставки представители компании встретились с 200 деловыми партнерами, включая представителей туристических агенств Вьетнама и людей, работающих в индустрии делового туризма.

Известно, что оператор роскошных отелей и магазинов беспошлинной торговли Hotel Shilla планирует выйти на рынок Вьетнама в начале следующего года.