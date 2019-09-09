Тегеран, , 16:09 — REGNUM Издание Petrolium Economist со ссылкой на представителя министерства нефти Ирана опубликовало заявление о том, что Китай планирует инвестировать 280 млн долл. в проекты нефтяного комплекса ИРИ. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Согласно источнику, инвестиции являются ключевой статьей соглашения, заключенного между Ираном и Китаем на сумму 400 млн долл. План инвестиций был утвержден в ходе визита министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа в Пекин в августе этого года. Он является частью дорожной карты стратегического партнерства Ирана и КНР, принятой в 2016 году.

Издание отметило, что инвестиции Китая в иранскую нефтегазовую отрасль находятся в центре внимания в связи с торговой войной с США и жесткой конкуренцией стран на мировых рынках. Инвестиционное решение Китая будет осуществляться в обход санкций США в отношении ИРИ.