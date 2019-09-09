Нур-Султан, , 12:37 — REGNUM Базовую ставку в Казахстане на 0,25 процентных пункта, до 9,25%, повысил Национальный банк республики, сообщили 9 сентября в пресс-службе финансового регулятора республики.

В Нацбанке отметили, что фактическая инфляция по итогам августа 2019 года превысила ожидаемые показатели и достигла 5,5% в годовом выражении. К верхней границе целевого коридора инфляцию подталкивает расширение потребительского спроса.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля Национальный банк Казахстана снизил базовую ставку с 9,25% до 9% с сохранением процентного коридора плюс-минус 1%. На данное решение финансового регулятора повлияло снижение инфляционного ожидания в марте 2019 года.

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