Исламабад, , 18:01 — REGNUM Управляющий Государственного банка Пакистана (Центробанк) Реза Бакир выступил перед представителями Федерации торгово-промышленных палат, заверив их, что состояние экономики постепенно улучшается.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Реза Бакир заявил, что плавающий курс рупии помог улучшить экономическое положение в стране. По мнению управляющего Госбанка, в предыдущие годы торговый дефицит увеличивался из-за того, что государство активно вмешивалось в деятельность валютного рынка, стремясь регулировать обменный курс национальной валюты. После того, как Госбанк стал придерживаться политики «плавающего курса», объем экспорта Пакистана увеличился на 10−20%, что, соответственно, позволило уменьшить торговый дефицит.

Как отметил Реза Бакир, Госбанк и правительство «верят в конкуренцию», поэтому первоочередная задача экономического развития — позволить предпринимателям действовать свободно. Управляющий Государственного банка также добавил, что после заключения кредитной программы с МВФ (Международный валютный фонд) и начала реформ ситуация в экономике начала улучшаться.