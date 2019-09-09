Могадишо, , 21:47 — REGNUM Всемирный банк (ВБ) высоко оценил прогресс, достигнутый в деле восстановления экономики в Сомали, заявив, что он был устойчивым и эффективным. В своем обновленном экономическом отчете по Сомали ВБ отметил, что рост экономики в 2018 году в Сомали составил 2,8% от ВВП по сравнению с 1,4% в 2017 году после скромного подъема сельскохозяйственного сектора в результате засухи 2016/17 года. В отчете сообщается, что прогноз роста экономики Сомали на 2,9% — это пессимистичный прогноз ВБ на 2019 год, а в оптимистичной перспективе прогнозируется его рост на 3,2−3,5% ВВП, если предположить, что текущая динамика реформ сохранится. Об этом сообщило эфиопское новостное издание Caasimada.

Сомали Иван Шилов © ИА REGNUM

«Хотя этот прогресс является обнадеживающим, финансовых ресурсов страны остается недостаточно для удовлетворения потребностей секторов образования и здравоохранения», — говорится в докладе Всемирного Банка. Усиление экономической активности в сочетании с реформами в налоговой политике и налоговом администрировании способствовали увеличению внутренних доходов в 2018 году на 29%, хотя страна и стартовала с низкой финансовой базой.

Глава представительства ВБ в Сомали Хью Ридделл подчеркнул, что правительство Сомали закладывает основы для более долгосрочного экономического развития, но интенсивное развитие человеческого капитала необходимо прямо сейчас для того, чтобы экономический рост был инклюзивным и устойчивым.

По данным Всемирного Банка, Сомали, обладающий потенциалом для нормализации отношений с международными финансовыми институтами, имеет возможность предпринимать скоординированные и последовательные усилия по расширению доступа к образованию, чтобы привлекать молодежь к восстановлению экономики страны в ближайшем будущем.