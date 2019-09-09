Аддис-Абеба, , 16:55 — REGNUM Инфляция потребительских цен в Эфиопии достигла семилетнего максимума без намека на ослабление. Данный факт усиливает опасения властей, что это может усугубить и без того искаженную макроэкономическую ситуацию в Эфиопии. Ежемесячный отчет, публикуемый Центральным статистическим агентством (CSA) Эфиопии, показал данные по общему уровню инфляции в стране, которая используется для измерения стоимости жизни с помощью индекса потребительских цен (ИПЦ). Данный показатель вырос за год с 15,5% до 17,9%. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс The Reporter Ethiopia.

Кроме того, согласно отчету инфляция продуктов питания увеличилась с 20% до 23%. «В текущем году рост цен на основные виды зерновых (особенно теф, бари, сорго и кукурузу) не ослабевает», — говорится в отчете. Также цены на некоторые овощи, которые являются важными элементами ежедневной потребительской корзины, продемонстрировали высокий рост в течение 2018/19 года, что способствовало росту показателей инфляции. Тем не менее, цены на пшеницу, рис и хлеб показали признаки снижения в некоторых регионах.

В то же время инфляция цен на непродовольственные товары увеличилась с 10,3% до 12%. «Рост инфляции в непродовольственном компоненте экономики обусловлен главным образом ростом цен на одежду и обувь, аренду жилья, ремонт и обслуживание жилья, топливные ресурсы (дрова и древесный уголь), товары для дома и предметы домашнего обихода, здравоохранение и транспорт», — говорится в отчете.

В августе 2019 года эксперты призвали правительство принять меры для борьбы с постоянно растущей инфляцией. По словам профессора экономики из Университета Аддис-Абебы Алемайеху Геда, инвестиционные тенденции правительства на протяжении многих лет оказывали постоянное давление на меры борьбы с инфляцией, что делало жизнь бедных еще беднее.