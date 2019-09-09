Аддис-Абеба, , 16:42 — REGNUM По данным экспертов из министерства финансов Эфиопии, в стране планируется задействовать целый ряд внутренних механизмов мобилизации ресурсов для повышения способности погашать внутренние и внешние кредиты, чтобы минимизировать долговое бремя Эфиопии. Внутренний и внешний долг Эфиопии совокупно составляют 52,57 млрд долларов США на 2019 год, из которых 26,93 млрд долларов США приходятся на внешний долг. Директор по связям с общественностью министерства Хаджи Ибса заявила, что правительство полностью прекратило использовать такой вид ссуды как коммерческий заем, чтобы избежать увеличения и так огромного госдолга. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство ENA.

По ее словам, страна также полностью сосредоточится на льготных кредитах, которые могут быть погашены через 40−50 лет. «Мы должны укрепить способность погашать долги за счет расширения мер по сбору налогов и твердо отказаться от предоставляемых коммерческих кредитов», — подчеркнула Хаджи.

Другой приоритетной областью станет сокращение разрыва в торговом балансе и улучшение качества товаров. По словам Хаджи, в стране пока еще есть задел для получения кредитов. «Точкой невозврата в объеме госдолга является черта в 55% от своего ВВП. Сейчас этот показатель у нас около 49%. Так что у нас еще есть в экономике «место» для кредитов», — завершила она.

В 2018/19 бюджетном году Эфиопия выплатила 16,75 млрд долларов США внутренним и зарубежным кредиторам. Прогнозируется, что в конце 2019/20 эфиопского бюджетного года будет выплачено около 25 миллиардов долларов США.