Аддис-Абеба, , 21:26 — REGNUM Коммерческий банк Эфиопии (CBE) открыл в Аддис-Абебе первый полноценный банковский филиал, получивший название «Billal Branch», который будет предоставлять своим клиентам беспроцентные займы и ссуды. Филиал, расположенный в районе Боле Мэдханиалем, открыл президент и главный исполнительный директор CBE Бачи Джина. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Бача Джина заявил: «Я хотел бы заверить вас, что открытие этого специального филиала, первого полноценного беспроцентного банковского филиала, является свидетельством того, что CBE всегда стремится удовлетворять потребности своих клиентов».

Он также пояснил принцип работы нового филиал, который будет схож с моделью «исламского банкинга». По его словам, CBE откажется от проведения фьючерсных сделок, а также не будет взимать процент по займам. Главным принципом работы банка станет проектное инвестирование, которое будет напрямую связано с разделом рисков и долевым участием. Джина отметил, что главная забота филиала — не допустить игр со временем и не допустить «закладывания» своего времени в пользу спекулятивных сделок с выгодой в реальном времени.

Такой принцип работы нового филиала CBE, как прогнозируется, быстро станет популярным среди мусульманского населения страны, которому запрещено участвовать в спекулятивных банковских операциях согласно законам шариата.