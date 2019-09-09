Аддис-Абеба, , 12:41 — REGNUM Эфиопия подписала соглашение с Кенией и Угандой, основной целью которого является развитие бамбукового сектора промышленности в рамках создания так называемого «бамбукового треугольника». Во время двухдневного регионального семинара по политике и стратегии в области выращивания бамбука в Аддис-Абебе, политики, правительственные чиновники, эксперты и предприниматели по разработке бамбука из трех стран обсудили вопросы сотрудничества и использования потенциальных бамбуковых ресурсов. Руководитель данного проекта в международной организации «Бамбук и Раттан» Дурай Джаяраман заявил: Эфиопия обладает самым большим «бамбуковым» ресурсом из трех стран — на ее долю приходится 88% потенциальных площадей выращивания, а уже за ней следуют Кения с 8% и Уганда с 4%. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство The Reporter Ethiopia.

По словам Джаярамана, такое трехстороннее сотрудничество поспособствует «зеленому» экономическому росту, а также международной торговле и инвестициям между Восточной Африкой, Европой и Китаем. Заместитель комиссара Эфиопии по окружающей среде, лесам и изменению климата Кебеде Йимам отметил, что Эфиопия имеет более 1,4 миллиона гектаров земли, покрытой бамбуком, добавив, что в случае использования в полную силу сектор будет стимулировать развитие «зеленой» экономики и создание рабочих мест для растущего населения страны. По словам Кебеде, трехстороннее сотрудничество и обмен опытом заложат прочную основу для развития сектора.

Научный руководитель Кенийского научно-исследовательского института лесного хозяйства Пол Онгуго отметил, что бамбук входит в «большую четверку» производимых в Кении сельхозтоваров. Он добавил: «В повестку дня входит расширение производства бамбука в трех странах на экспорт, что позволит им получить свободные финансы, чтобы создавать доступное жилье, а также решить вопросы продовольственной безопасности».