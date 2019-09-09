Москва, , 12:27 — REGNUM По итогам августа дилеры KIA в России в рамках программы реализации сертифицированных автомобилей с пробегом «KIA Уверен» продали 738 машин, что на 31% больше, чем в августе 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.

Всего с января по август 2019 года по программе было продано 5116 сертифицированных машин KIA с пробегом. Это на 26% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Стоит отметить, что с августа 2019 года по программе «KIA Уверен» в России работают 108 официальных дилеров KIA.

По новым условиям программы «KIA Уверен» сертифицируются машины в возрасте до 5 лет и с пробегом до 150 тыс. км.

Напомним, по итогам августа 2019 года реализация новых моделей KIA в РФ снизилась на 1,7% по сравнению с августом 2018 года. Всего за месяц была продана 18 351 машина этого южнокорейского бренда.

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