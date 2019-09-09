Токио, , 13:35 — REGNUM Японский автоконцерн Nissan Motor уже рассматривает уход из Южной Кореи, поскольку политическая и торговая напряженность между Токио и Сеулом привела к резкому падению продаж в стране. За январь-август 2019 года автоконцерн продал всего 3581 автомобиль, что на 27% меньше, чем за тот же период в 2018 году.

По сообщению японской новостной газеты «Асахи Симбун», не только Nissan, но и ряд других японских компаний, начиная с автопроизводителей и заканчивая компаниями по производству напитков, стали жертвами бойкота японской продукции в Южной Корее. Кроме этого, помимо прекращения продаж в Южной Корее, Nissan обдумывает прекращение своего участия в деятельности завода по сборке автомобилей в Пусане, которым владеет совместно со своим партнером по Стратегическому альянсу французским автопроизводителем Renault.

Завод производит автомобили в основном на экспорт. Надо отметить, что японские автопроизводители являются мелкими игроками на южнокорейском автомобильном рынке, где доминирует отечественная марка Hyundai и немецкие производители Mercedes Benz и BMW.