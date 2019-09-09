Джакарта, , 12:18 — REGNUM Председатель индонезийской ассоциации морских ученых Абди Сухуфан заявил, что у Индонезии есть возможность увеличить экспорт рыбной продукции в США, сообщает информационное агентство Antara.

По его словам, ситуация в международной торговле, особенно между Китаем и США, открыли возможности для торговли в Индонезии.

«Рыночная доля экспорта рыбной продукции в Соединенные Штаты достигла только 8,2%, и может вырасти», — отметил Абди Сухуфан, добавив, что США заинтересованы в экспорте тилапии и тунца.

«Правительство и рыболовный бизнес в Индонезии должны объединиться, чтобы проникнуть на американский рынок», — заявил Абди Сухуфан.

Как известно, в период 2014 — 2018 гг. объем импорта рыбной продукции в США поступил из нескольких стран, включая Канаду (3,6 млрд долларов США), Китай (2,9 млрд долларов), Индию (2,3 млрд долларов), Чили (2,1 млрд долларов) и Индонезия (1,9 млрд долларов).

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