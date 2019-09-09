Токио, , 14:21 — REGNUM Японская компания Rakuten, занимающаяся электронной коммерцией и владеющая платформой Viber, запустит долгожданную мобильную сеть в октябре. Тем не менее, услуги будут доступны в течение шести месяцев и для ограниченного числа пользователей.

По сообщению японской новостной газеты «Асахи Симбун», на пресс-конференции 7 сентября CEO компании Хироси Микитани заявил, что услугой смогут воспользоваться только 5000 пользователей. Обслуживание будет бесплатным в течение тестового периода, пока сеть официально не запустится в конце весны 2020 года. Пользователи должны будут подать заявку до 7 октября, быть не моложе 18 лет и проживать в столичных регионах, где компания постепенно размещает свои первые базовые станции.

Выход Rakuten на рынок в качестве оператора мобильной сети может пошатнуть позиции NTT Docomo, KDDI и Softbank, на которые приходится 90% рынка мобильной связи, и вызвать ценовую войну.