Пекин, , 12:14 — REGNUM Россия и Китай планируют подписать совместный документ о совместной проработке мер по стимулированию роста товарооборота к 2024 году до $200 млрд, заявил замглавы МИД КНР Лэ Юйчэн.

По его словам, стороны планируют подписать соответствующий документ во время визита премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна в Москву 16−18 сентября.

«Будет составлена дорожная карта, в которой будут прописаны конкретные меры для достижения целевой планки в $200 млрд», — цитирует ТАСС Лэ Юйчэня.

Как сообщало ИА REGNUM, товарооборот между Россией и КНР с начала 2019 года увеличился на 4,5%. Рост стал возможен благодаря увеличению экспорта природных ресурсов в Китай, в то время как импорт остался на прежнем уровне.

В первую очередь Россия экспортирует в Китай нефть, руду и прочие минеральные продукты, древесину и изделия из нее. В ответ КНР экспортирует разнообразную технику, текстиль, товары народного потребления.

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