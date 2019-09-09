Уфа, , 12:18 — REGNUM Увеличить вдвое объём экспорта несырьевых неэнергетических товаров за пять лет планируют в Башкирии. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Чиновники планируют увеличить экспортный потенциал республики за пять лет с 1,9 млрд до 3,8 млрд рублей. Кроме этого, планируется удвоить число малых предприятий, которые будут работать на экспорт.

По словам председателя Госкомитета Башкирии по внешнеэкономическим связям Руслана Мирсаяпова, в первом полугодии текущего года в этом направлении наблюдался рост на 4,4 процента. Лидером стало машиностроение, экспорт продукции которого увеличился на 35,3 процента.

В 2019 году на субсидирование транспортных расходов, которое пользуется популярностью в предпринимательской среде, заложено в республиканском бюджете 40 млн рублей.

«Одним из значимых событий этого года стало открытие представительства Башкирии в столице Австрии», — сообщили в пресс-службе правительства Башкирии.

По словам Руслана Мирсаяпова, в этом году откроется еще одно представительство Башкирии в Стамбуле.

Напомним, что мероприятия по увеличению экспорта в Башкирии проходят в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».