Париж, , 12:01 — REGNUM В августе 2019 года французский автомобильный рынок упал на 14%, до 129 259 проданных машин. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего с января по август 2019 года во Франции было продано порядка 1,5 млн новых автомобилей, что на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По информации Французской торговой палаты, лидером французского авторынка в августе стали машины марки Peugeot. Их приобрели 19 696 французских автолюбителей, что на 6,3% меньше прошлогоднего результата.

Вторую строчку занимает бренд Renault. За отчётный период было продано 18 718 автомобилей данной автокомпании — на 32,7% меньше, чем в 2018 году. Тройку лидеров замыкает марка Citroen. По итогам месяца авто приобрели 12 911 французских покупателей (-5,7%).

Четвёртое и пятое места занимают соответственно Volkswagen (8542 ед.) и Dacia (8050 ед.).

Напомним, в августе 2019 года самой покупаемой моделью авторынка в России стала Lada Granta. За месяц её приобрели 11 132 автолюбителя. Это на 60% больше, чем годом ранее.

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